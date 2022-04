Communiqué L'ONF annonce la réouverture de sentiers à Mafate, au Maïdo et aux Makes

L'ONF annonce la réouverture de sentiers. Par N.P - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 16:25





- 1 sentier dans le cirque de Mafate (entre La Nouvelle et Marla)



- 8 sentiers et 5 pistes VTT sur le massif du Maïdo



- 2 sentiers sur Les Makes



Tous ces itinéraires sont en gras sur l’arrêté.



Le sentier de Roche Verre Bouteille, à Dos d’Ane, subit une nouvelle restriction : seule la portion entre le parking de Cap Noir et le kiosque reste ouverte. En effet, un second glissement de terrain s’est produit ce week-end, rendant la boucle complète dangereuse.



