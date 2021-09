A la Une .. L’OMS ne croit plus que la vaccination puisse éradiquer la pandémie

Le directeur de l’OMS a fait part de son pessimisme ce vendredi sur la possibilité d’éradiquer la pandémie grâce aux vaccins. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 17:00

Alors qu’en mai dernier, Hans Kluge estimait qu’il fallait atteindre une couverture vaccinale de 70% de la population mondiale pour venir à bout de la pandémie, le directeur régional de l’OMS pour l’Europe a changé son fusil d’épaule. Ce vendredi, le médecin belge a émis des doutes sur la possibilité de vaincre le virus malgré les vaccins.



Hans Kluge explique que l’apparition des nouveaux variants ont changé la donne et qu’à présent, la maladie restera de façon endémique. Ce dernier a appelé à "anticiper pour adapter nos stratégies de vaccination", notamment sur la question des doses supplémentaires. "Je crois que cela nous amène au point où l’objectif essentiel de la vaccination est avant tout d’empêcher les formes graves de la maladie et la mortalité", a-t-il indiqué.



"Si on considère que le Covid va continuer à muter et rester avec nous, comme la grippe, alors nous devons anticiper comment adapter progressivement notre stratégie de vaccination à la transmission endémique, et acquérir un savoir très précieux sur l’impact des doses supplémentaires", a ajouté le directeur régional de l’OMS.



Si atteindre l’immunité collective grâce aux vaccins s’avère être à présent une chimère, Hans Kluge a toutefois rappelé que la vaccination restait indispensable pour réduire la pression hospitalière.



Peut-être le bon moment pour arrêter la casse du service public hospitalier ?



