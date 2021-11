A la Une . L'OM porte plainte contre X suite à l'agression contre Dimitri Payet

Alors que Dimitri Payet a a essuyé un nouveau jet de projectile ce dimanche soir lors du match contre l'Olympique Lyonnais, le président de l'OM a confié que le joueur réunionnais était "touché psychologiquement". Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 14:07

Pablo Longoria, le président de l'OM, a donné une conférence de presse hier soir, juste après la décision prise d'arrêter définitivement le match contre l'Olympique Lyonnais après 4 minutes de jeu, après le jet de divers projectiles par les Ultras lyonnais dont un, une bouteille pleine d'eau, a touché le joueur réunionnais à la tête.



"Dimitri (Payet) est touché psychologiquement", a affirmé Pablo Longoria. "Quand je suis rentré dans le vestiaire, il avait des glaçons sur la tête" et il a dû être conduit à l'infirmerie.



Peu après 21 heures hier soir, l’arbitre de la rencontre, Ruddy Buquet, a décidé d’interrompre la rencontre, qui n’avait débuté que depuis 3 minutes.



Dimitri Payet est resté longuement allongé sur la pelouse, entouré par le staff médical de l'OM, sous les huées du public qui criait en chœur "Pimpon, pimpon"...



Il a fini par se relever avec une poche de glace sur la tempe, et alors que les deux équipes étaient rentrées aux vestiaires.



Les dirigeants des deux clubs, les délégués de la rencontre, les arbitres ainsi que le procureur de la République se sont réunis en cellule de crise à l'intérieur du Groupama Stadium. Une heure après l’incident, la décision a semble-t-il été prise de reprendre la rencontre, même si l'arbitre l'a démenti ce matin sur FranceInfo, et l’annonce a été faite par le speaker du stade. Mais alors que les Lyonnais étaient revenus s’échauffer une dizaine de minutes avant de rentrer aux vestiaires, les Marseillais n’ont pas souhaité reprendre la partie. Et la décision définitive d'arrêter le match a alors été prise à 22h45 car "la sécurité des joueurs n’était pas assurée", a déclaré le speaker.



De son côté, RMC Sport révèle ce matin que l'OM a également porté plainte contre X suite à l’agression dont a été victime Dimitri Payet.



Absent de l'entraînement ce lundi matin, le Réunionnais s'est quand même rendu à la Commanderie. Il a ensuite quitté le centre d'entraînement en compagnie du médecin du club autour de 11h50 (heure de métropole). Toujours selon RMC Sport, Dimitri Payet va aller voir un médecin de la médecine du travail pour évaluer les conséquences psychologiques et éventuellement physiques du projectile reçu lors du match contre Lyon.



