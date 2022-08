A la Une . L'OFPRA rejette la demande des trois derniers marins sri lankais

Ce dimanche 31 juillet., six marins sri lankais ont accosté au Port ouest à bord d'un bateau de pêche. Après avoir subi un contrôle sanitaire minutieux, ils ont été conduits en zone d'attente à la Police de l'Air et des Frontières (PAF). Les six marins ont tous été entendus par l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) qui doit décider de les laisser entrer ou non sur le territoire pour y faire une demande d'asile. Ce jeudi, une décision était attendue pour les trois derniers marins dont le dossier a été examiné mercredi.



Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 17:45









Ce jeudi, la décision est tombée pour les trois derniers marins sri lankais à avoir été entendus mercredi. Leur demande est rejetée.



La suite pour les cinq marins qui ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire français va se poursuivre devant le juge des libertés et de la détention (JLD) qui devrait prolonger la durée de leur placement en zone d'attente de l'aéroport de Gillot dans les locaux de la PAF. Placés en zone d'attente à l'aéroport Roland Garros dans les locaux de la PAF depuis 23 heures dimanche dernier, les six marins sri lankais arrivés à bord du bateau de pêche Imula battant pavillon sri lankais ont tous été entendus par l'OFPRA. Hier mercredi, la décision de l'OFPRA a été rendue pour trois d'entre eux . Un seul a été autorisé à pénétrer sur le territoire français pour déposer une demande d'asile.Ce jeudi, la décision est tombée pour les trois derniers marins sri lankais à avoir été entendus mercredi. Leur demande est rejetée.La suite pour les cinq marins qui ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire français va se poursuivre devant le juge des libertés et de la détention (JLD) qui devrait prolonger la durée de leur placement en zone d'attente de l'aéroport de Gillot dans les locaux de la PAF.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur