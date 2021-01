L’ODI-Réunion réagit au décès de Mahen Uchanah, ancien ministre de l’Energie de l’île Maurice

L’Organisation pour les Initiatives de la Diaspora indienne de La Réunion exprime sa tristesse lors du décès survenu le 1er janvier 2021, de M. Mahen Uchanah, ancien ministre de l’Energie de l’île Maurice de 1983 à 1994, président de la Global organisation of people of indian Origin (GOPIO) International. Il fut également président de l’Aapravasi Ghat (2012-2014), site inscrit sur la Route de l’esclavage et de l’engagisme, Patrimoine de l'UNESCO. Par son action, il a contribué activement au développement des relations culturelles entre Maurice, La Réunion, l’Afrique du Sud et l’Inde, et globalement entre les pays de l'océan Indien.



Depuis 2014, les chercheurs réunionnais investis dans le champ de l’engagisme ont pu présenter leurs travaux lors de deux évènements organisés sous sa mandature : Indenture Labour Route, conférence internationale, 3-5 novembre 2014, puis lors du Colloque international consacré à « La fin de l’engagisme », Mahatma Gandhi Institut, 18-20 août 2017. M. Mahen Uchanah a effectué plusieurs visites dans notre île. En 2014, il fut notamment invité au colloque ODI « Interculturel, Diaspora indienne, et mondialisation dans l’océan Indien : réalités, enjeux et perspectives », sous la présidence d’honneur du prix Nobel de littérature 2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio. A sa famille endeuillée, l’ODI-Réunion lui présente ses sincères condoléances.



Pour le bureau de l'ODI,

Céline Ramsamy-Giancone, docteure en histoire contemporaine