L'Italie enregistre un second décès lié au coronavirus

C’est le second décès lié au coronavirus Covid-19 enregistré en Italie. Hospitalisée depuis une dizaine de jours en Lombardie (nord du pays), une Italienne, dont l’âge n’a pas été communiqué, a succombé à une pneumonie virale. Un premier décès, celui d'un homme de 78 ans, avait été annoncé dans la nuit.



Plus d’une trentaine de cas de contamination ont été répertoriés jusqu'à présent en Italie dont plus de 25 cas confirmés dans la seule région de Lombardie (région de Milan) et 7 en Vénétie (nord-est de l’Italie). Plus d’une dizaine de villes du pays ont été placées en semi-confinement depuis vendredi.



Au total, ce sont 34 cas positifs qui ont été recensés dans le nord du pays selon le dernier bilan de la direction de la santé publique italienne, publié samedi midi.