L’Intersyndicale de la Région Réunion reçue par Huguette Bello

Communiqué de presse :



Les trois syndicats SNUTER FSU, Force Ouvrière et la section Région de la SAFPTR, ont souhaité unir leurs forces afin de porter collectivement la voix de l’ensemble des agents de la Région Réunion, et non pas chacun pour ses seuls adhérents, au plus haut niveau, celui de l’Autorité.

L’enjeu était fort, puisque les représentants du personnel rencontraient d’importantes difficultés pour mener le dialogue social dans la collectivité, et faire entendre l’urgence de situations dont personne ne semblait se soucier, en dépit du droit et du bon sens.



Nous avons porté nos demandes successives pendant trois mois pleins. L’absence de réponses nous avait même conduit à une grève devant les grilles de l’Hôtel de Région il y a une semaine, le 11 mars.



Nous avons fait le choix de suspendre notre mouvement afin de porter un coup d’arrêt aux tentatives de discrédit malheureuses, de type règlements de comptes politiques par l’opposition, ou encore agitation des transporteurs, pour un combat qui n’était pas le nôtre.



Ce vendredi 18 mars, Madame la Présidente de Région, accompagnée de trois de ses VicePrésidents, Mesdames Lorraine NATIVEL et Céline SITOUZE, ainsi que M. Patrick LEBRETON, a reçu les représentants de l’Intersyndicale.

Nous saluons la tenue de cette audience, qui nous a permis de nous présenter, et de communiquer avec notre Autorité, dans le respect et l’apaisement, sur les difficultés qui ont été portées sur la place publique.



Nous avons été en mesure de lui détailler, de visu, les incompréhensions qui étaient les nôtres face :

- à l’absence de tenue de nos instances du personnel, comme le CHS-CT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail), qui plus est en période d’urgence sanitaire, et aux dysfonctionnements n’ayant pas permis a minima de recueillir nos avis tels qu’encadrés réglementairement (télétravail, visites de locaux, ...) ;



- aux non-renouvellements de nos collègues sur postes contractuels, dont notamment personnels des lycées et handicapés, ainsi que ses corollaires, à savoir la précarisation des emplois, ainsi que la surcharge d’activités ou leur mise à l’arrêt forcé ;



- aux situations de souffrances, que celles-ci concernent des problématiques de management défaillant, de harcèlement, ou encore celles liées au fort sentiment des agents de subir une défiance généralisée, alors que tous sont au service de cette nouvelle mandature et que les résultats de l’audit organisationnel tardent à nous être présentés.



Nous avons ainsi obtenu l’engagement de la Présidente de Région de faire vivre le dialogue social, aussi bien sur le plan des instances existantes, qu’à partir d’autres formats à la temporalité plus régulière, sur la base de nos besoins et propositions concrètes, ce que nous ne manquerons pas de faire.



S’agissant des personnels contractuels, nous avons pris acte de la décision politique de ne renouveler qu’une partie d’entre eux, sur la base d’une sélection opérée par l’Autorité. L’Intersyndicale a défendu l’investissement et les compétences acquises par les contractuels, de nature à motiver la pérennisation de ces emplois.



L’absence de mobilisation des personnels concernés joue malheureusement en notre défaveur. Les situations de souffrance et de harcèlement durables, qui ont pu être rappelées lors de ce temps d’échange, et qui ont fait l’objet de procédures partielles et partiales (pas de transparence sur les enquêtes internes ou absence totale, problématique du recueil de la parole des agents en étude de risques RPS), auront aujourd’hui davantage de chances d’être réexaminées et solutionnées, puisque non résolues à ce jour par notre RH, ou encore l’équipe du Centre de gestion missionnée par la collectivité depuis quelques années.



La proposition de recrutement d’un référent propre à la Région garde ainsi toute sa pertinence. Nous signalons par ailleurs que le télétravail n’a pas fait l’objet d’échanges, puisqu’il nous a été demandé de garder nos doléances pour une séquence spécifique sur ce sujet le 29 mars prochain, devant réunir un ensemble d’organisations syndicales plus large.



L’Intersyndicale sera présente pour assurer ce second rendez-vous, et procéder aux alertes requises sur un dossier sur lequel nous constatons toujours des différences dans le traitement des demandes des collègues, quand cela n’est pas l’absence totale de réponses pour certains d’entre nous.

Nous soulignons enfin et surtout que cette réunion avait une valeur hautement symbolique, puisqu’elle a permis de « boucler la boucle des reçus », certains représentants syndicaux n’ayant jamais eu d’échanges auparavant avec leur Autorité.

Elle a par ailleurs permis d’apporter, même si nous convenons qu’un temps d’adaptation est nécessaire, un bilan au bout de huit mois de « nouvelle Région » à notre Présidente.



L’Intersyndicale de la Région Réunion reste active et ne cesse pas. Notre vigilance est plus que jamais de mise afin de poursuivre le dialogue social ainsi réengagé, sur la base du respect de l’intérêt des agents de notre collectivité.