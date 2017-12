Communiqué L'Institut Confucius de l'Université de La Réunion distingué "meilleur institut Confucius 2017"

Le prix du "Meilleur Institut Confucius de l'année" a été remis ce mardi 12 décembre à l'Institut Confucius de La Réunion (ICR) lors de l'assemblée générale des Instituts Confucius qui se tenait à Xi'an, en Chine. Vingt-quatre autres instituts ont ainsi été honorés parmi les 525 Instituts qui existent dans le monde, établis dans 134 pays différents.



Avec ce prix, l'Institut Confucius, créé en 2010, réalise le triple pari de l'excellence, d'une collaboration universitaire franco-chinoise réussie ainsi que de l'ouverture aux mondes, valeur chère à l'Université de La Réunion.

Il se place ainsi comme l'institution de référence de la promotion de la langue et de la culture chinoise dans la zone océan Indien.



"Ce prix, qui met en lumière la qualité des formations dispensées du niveau débutant au niveau avancé et des activités culturelles proposées par l'Institut vient récompenser le travail d'une équipe réalisé depuis sept années", souligne Nicolas Moreau, Directeur Général.



Pour mémoire, l'Institut Confucius de La Réunion, 14ème créé en France et premier institut créé en Outre-Mer, opère sous l'égide du HanBan (commission pour la promotion internationale du chinois à Pekin), et dans le cadre d'une coopération entre l'Université de La Réunion et l'Université Normale de Chine du Sud (Guangzhou).



En 2016, ce sont près de 400 étudiants de l'Université (DU de chinois, IEP Tourisme de l'IAE, Gestion Entreprise et Administration de l'IUT, filières ingénieur de l'ESIROI), qui ont bénéficié des cours de langue de l'Institut Confucius de la Réunion. En 2017, les nombreux évènements culturels de l'ICR ont permis, entre autre, des échanges entre artistes et spécialistes chinois et de La Réunion sur la peinture, la cuisine, le cinéma, la musique, le droit, l'histoire, le management, la médecine chinoise. NP Lu 111 fois





