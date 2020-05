A la Une ... L'Inde et le Bangladesh affrontent le puissant cyclone Amphan Il s'agit du plus puissant cyclone à se former depuis deux décennies dans le golfe du Bengale. Amphan a touché terre en Inde ce mercredi. Près de deux millions de personnes ont été évacuées en Inde et au Bangladesh. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 19:14 | Lu 60 fois

Le cyclone a touché terre. L’œil se trouve au-dessus de l’île de Sagar, située dans l’estuaire du fleuve Hoogly à une centaine de kilomètres au sud de Calcutta, a déclaré Sanjib Banerjee, directeur du centre météorologique régional



Avec des vents pouvant aller jusqu'à 185 km/h, d'importants dégâts sont redoutés. Les météorologues craignent également une potentielle onde de tempête qui pourrait aller jusqu'à cinq mètres de haut et provoquer des raz-de-marée.



Amphan a atteint lundi la catégorie 4 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents entre 200 et 240 km/h. C'est le cyclone le plus puissant à naître dans le golfe du Bengale depuis 1999. Année pendant laquelle un cyclone avait tué 10.000 personnes dans l'Odisha.



