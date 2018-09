Suite au mouvement « week-end no sport » auquel la ville de Saint-Paul s’associe, tous les équipements sportifs sur son territoire seront fermés ces 22 et 23 septembre 2018. L’inauguration du Terrain de Trois Chemins et les matchs de football programmés sont donc annulés et seront reportés à une date ultérieure.



Retrouvez le communiqué complet sur le mouvement « Week end no sport ».