Communiqué L'Île Maurice se bat pour sauver ses dernière plages des promoteurs hôteliers L’accaparement des plages à l’Ile Maurice au détriment de la population locale est devenu un problème critique. Une mobilisation populaire sera organisée le mardi 1er mai sur la plage Pomponnette à Maurice.





Le ras-le-bol de la population à Maurice contre la braderie des cotes par les gouvernements successifs s’organise. Le 1er Mai prochain, à l’occasion de la Fête du Travail, se tiendra sur la plage de Pomponette dans le Sud du pays un rassemblement populaire, tenue par la coalition civile Arek Kokin Nu Laplaz ("Cessez de voler nos plages" en créole mauricien) aux cotés de trois organisations membres d’AKNL, notamment Rezistans ek Alternativ (ReA), parti eco-socialiste, General Workers Federation (GWF), une grosse fédération syndicale historique et le Centre for Alternative Research and Studies (CARES).



Pomponette est devenue depuis 2 ans un symbole du combat pour la libération des plages de Maurice. Superbe plage publique de sable fin blanc longue de 915 mètres dotée d’un grand espace vert agrémenté de filaos, Pomponette est un lieu prisé par les familles mauriciennes et les amoureux de la nature pour sa tranquillité et son lagon bleu turquoise. C’est une des dernières plages encore sauvages de l’Ile Maurice. Elle fut déclassée de la liste des plages publiques en Aout 2016 par le Gouvernement pour être donnée en bail à une compagnie hôtelière, Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd (COHRL). COHRL comprend des Mauriciens associés à un groupe Sud-Africain nommé Pelangi Resorts. COHRL a pour ambition d’ouvrir un hôtel 5 étoiles sous le label Sheraton du groupe international Marriott.



Cette décision du Gouvernement a déclenché une vague de colère et de protestations au sein de la population mauricienne. Manifestations dans la capitale, pétitions, actions légales en cour, rassemblements citoyens sur la plage, les initiatives s’enchainent depuis des mois. Mais le Gouvernement, qui se dit pourtant "Lepep", reste sourd. Toutes les lettres officielles et demandes de rencontre restent sans la moindre réponse. Au contraire, COHRL érigea en Novembre dernier avec la bénédiction des autorités une clôture en filet de balisage pour barricader la plage sur toute son étendue et interdire l’accès. Un rassemblement civique vit 300 personnes démanteler pacifiquement la barrière. Le filet fut plié et déposé au centre de l’espace vert, sous les filaos pour être repris par le promoteur. Quelques semaines plus tard, le promoteur revint à la charge, cette fois-ci avec une clôture en métal. Le Gouvernement dépêcha la police, notamment la brigade anti-émeute, sur la plage de Pomponette chaque dimanche durant l’été pour assurer la protection de ladite clôture.



Sur une longueur totale de littoral de 322 kilomètres, seulement 46 kilomètres sont classées plages publiques (50 kilomètres si on inclut Rodrigue). En revanche, selon nos estimations, les hôtels et les complexes de villas de luxe pieds dans l'eau pour milliardaires étrangers occupent environ 90 kilomètres de la cote. L'Etat mauricien depuis 2005 ne publie plus de statistiques officielles sur l'occupation du littoral.





