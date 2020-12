Communiqué L'IRT se prépare à la levée des motifs impérieux

L'Île de La Réunion Tourisme s'attend à un retour des touristes dès la mi-décembre mais recommande aux voyageurs de respecter les gestes barrières et de se faire tester après leur arrivée. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 18:47 | Lu 150 fois





Cette décision, attendue par l’ensemble des professionnels de la filière locale, permet d’apporter de la visibilité au secteur touristique réunionnais et d’envisager un retour des touristes à la Réunion alors que l’été austral bat son plein, après plus de 10 mois de crise sanitaire.



Nous invitons tous les voyageurs à découvrir notre île intense dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires en vigueur tout au long du parcours voyageur. Le maintien de la bonne situation sanitaire de l’île reste une priorité absolue pour les acteurs du tourisme local. En ce sens, l’Île de La Réunion Tourisme recommande fortement aux voyageurs de veiller au bon respect des protocoles sanitaires et à se faire tester à J+4, après leur arrivée



Pour commencer à rêver et imaginer votre prochain séjour à La Réunion, l’Île de La Réunion Tourisme vous donne rendez-vous sur la page Instagram des influenceurs Stéphanie Durant (@stephaniedurant) et Théo Soggiu (@theosoggiu) venus faire le tour du monde…. À La Réunion !





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stéphanie Durant 🌵 (@stephaniedurant)

