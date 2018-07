Blog de Pierrot L'IRT se met au latin...





Notons déjà que du 16 au 20, ça fait 5 jours et pas une semaine. Mais passons...



Non, ce qui est plus amusant, c'est que l'essentiel du mail est rédigé en... latin.



Apparemment, l'auteur du mail, qui va se faire taper sur les doigts, a repris un modèle de présentation que l'on trouve sur le net et où, pour faciliter la tache des rédacteurs, on pré-rédige un texte en latin, à charge pour vous de le remplacer par celui que vous désirez envoyer.



Par quel mystère c'est un mail à moitié rédigé qui a été envoyé aux destinataires, nul ne le sait.



Il n'empêche. Je vous laisse imaginer la tête de ceux qui ont reçu le mail...



Quant à savoir quels groupes vont jouer et à quelle heure dans le cadre de cette semaine de la musique, il vous faudra attendre un second mail. En espérant que celui-là sera bien rédigé en français...



