L'IRT se dote d'une nouvelle identité visuelle

Les nouveaux logos (un pour la destination et un logo institutionnel) sont censés s'inscrire dans "une démarche de modernisation et de structuration de l’image de la destination, en conservant les éléments visuels qui avaient suscité le fort engouement autour du retour de la signature l’île intense". Un lifting qui vise en outre à gagner en lisibilité et améliorer la visibilité.



"La nouvelle identité visuelle de l’IRT a été pensée et réalisée par une agence réunionnaise", est-il précisé. Et pour marquer le coup, l’IRT a également produit un nouveau film promotionnel , mettant à l’honneur l’hiver a ustral, diffusé à l’occasion d’une campagne de communication d’envergure nationale.