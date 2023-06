Communiqué L'IRT réagit aux propos tenus par Julien Courbet sur La Réunion

Plus de quinze ans après le scandale des chiens servant d'appât aux requins qui avait eu un retentissement national, l'animateur Julien Courbet a remis le sujet sur le tapis ce lundi lors de son émission Ça peut vous arriver. "Ces propos ont choqué les Réunionnais car il ne reflètent pas la réalité des valeurs qui unissent la population de notre île", réagit l'IRT ce jeudi. Par N.P - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 11:15

Nous avons pris connaissance du contenu des



Ces propos ont choqué les Réunionnais car ils ne reflètent pas la réalité des valeurs qui unissent la population de notre île et auxquelles nous sommes attachés. Ils fragilisent également l’engagement de nombreux élus locaux et le travail des associations locales pour s’emparer de sujets majeurs qui concernent notre société.



