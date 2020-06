A la Une . L’IRT réagit à la fin de la quarantaine

L’IRT et son président, Stéphane Fouassin, se disent satisfaits suite aux annonces de levée des mesures de restriction d'accès à La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 13 Juin 2020 à 17:48 | Lu 767 fois

Après la décision du gouvernement de faire évoluer le protocole sanitaire pour se rendre dans les territoires ultramarins à compter du 10 juillet au plus tard, l’IRT a réagi. Dans un communiqué, l’Ile Réunion Tourisme fait savoir qu’elle se satisfait de la fin de la septaine lors de l’arrivée sur l’île.



Le communiqué :



"La levée des mesures restrictives à l'entrée de La Réunion est une bonne nouvelle pour la destination et la relance de son activité touristique.

Aux côtés des professionnels et des autorités, nous œuvrons pour une destination Réunion SAFE et sommes prêts à accueillir les touristes métropolitains dans les meilleures conditions.

Nos actions de promotion et de communication vis-à-vis du marché métropolitain démarreront donc dans les prochains jours."