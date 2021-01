L'IRT rappelle ne pas être partenaire des Anges de la téléréalité

La réaction de l'IRT



Nous dénonçons fermement les faits de violence survenus ce jour au sein du restaurant d’un établissement hôtelier du Nord de l’île, impliquant un de nos maires, sa famille, d'autres clients et mettant à mal le personnel de l'établissement.

Nous faisons confiance à la justice et aux autorités de police pour que les responsables de ces violences répondent immédiatement de leurs actes.

Nous rappelons que l'IRT n'est pas partenaire de l'émission de téléréalité prévue en tournage sur l'île et impliquant certains des protagonistes de l'altercation.





Susan Soba, Directrice Générale ile de la Réunion tourisme