Société L’IRT lance l’opération PassKdo

L’île de la Réunion Tourisme annonce le lancement du dispositif PassKdo afin d’encourager les Réunionnais à redécouvrir et profiter des plaisirs de leur île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 28 Juillet 2020 à 15:54 | Lu 1474 fois

À défaut de touristes venus de l’extérieur, les professionnels du tourisme misent sur le tourisme local. Pour cela, l’IRT annonce le lancement du dispositif PassKdo pour encourager les Réunionnais à redécouvrir leur île. Le principe est simple : un chèque cadeau acheté permettra d’obtenir un chèque cadeau offert. Ceux-ci sont d’une valeur de 20 €, 50 € ou 100€.



L’achat d’un Pass Kdo donne accès à l’ensemble des prestataires touristiques affiliés à la plateforme régionale de réservation. Il permet l’achat de nombreuses prestations touristiques à la Réunion : hébergements, activités de loisirs, visites culturelles, transports, etc.



Il est ouvert à tous, dans la limite des stocks disponibles. La date limite d’achat est fixée au 31 décembre 2020 pour une utilisation avant le 31 mars 2021.



Ce dispositif intervient en complément du lancement de la campagne régionale "Local Lé Vital, Nout’ Tout’ Ansamb pou l’Emploi Péï" et de son dispositif phare pour la relance de l’activité touristique, le chèque "J’aime mon île 974".



