L'INSEE veut questionner les entreprises sur leur situation

L'Institut national de la statistique et des études économiques réalise, entre juin et décembre 2020, son enquête sectorielle annuelle (Esa) auprès des entreprises des secteurs économiques marchands. Une enquête particulière importante suite aux derniers évènements. 6 000 entreprises de La Réunion sont concernées par cette enquête.

Si cette enquête sectorielle annuelle n’a rien d’inhabituel, celle de cette année revêt un enjeu particulièrement important. Après deux mois de confinement qui ont eux un impact majeur sur les entreprises réunionnaises, l’INSEE désire donc dresser un état des lieux de la situation en collectant des informations statistiques et en participant à la diffusion des principaux indicateurs économiques, en tenant compte des contraintes auxquelles les entreprises sont confrontées. Cette enquête concerne les entreprises des secteurs économiques marchands : industries manufacturières, agroalimentaires, de la construction, du transport, du commerce et des services. 6 000 entreprises ont reçu ce questionnaire simplifié.



Les informations collectées dans le cadre de ce dispositif constituent, pour l’ensemble des acteurs économiques, de précieux indicateurs qui permettent d’évaluer la situation de chaque secteur d’activité, avec en particulier une répartition fiable de la valeur ajoutée. À un niveau macro-économique, elles permettent, chaque année, d’élaborer les comptes économiques régionaux et notamment d’évaluer la richesse produite, ainsi que son évolution dans le temps à travers le calcul du produit intérieur brut. Selon l’INSEE, "répondre à ces enquêtes, c’est donc s’associer à une mission d’intérêt général".



Les enjeux de cette enquête sont très importants, puisqu’ils contribuent aux versements des aides européennes. Grâce aux réponses des entreprises, des comptes économiques peuvent être élaborés. C’était l’une des conditions pour que soient versés par l’Union européenne 2,2 milliards d’euros pour la période 2014-2020 répartis en plusieurs fonds structurels d’investissement (FESI) : le FEDER, INTERREG V Océan Indien, le FSE, l'IEJ, le FEADER et le FEAMP.



