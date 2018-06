Economie L'INSEE dévoile ses chiffres: 1 Réunionnais sur 2 a un emploi En partenariat avec Nexa et La Région, l'Insee a réalisé une étude sur l'économie réunionnaise. En somme, le secteur marchand est moins développé à La Réunion qu'en Métropole. Cependant La Réunion s'est s'imposée en matière d'emploi avec une majorité de groupes locaux et une création d'entreprises dynamique.

Le secteur marchand est moins développé à La Réunion qu'en province. En effet seulement 32% des Réunionnais en âge de travailler sont dans le secteur marchand, contre 44% en Métropole. Il y a peu d'emplois industriels, tout comme dans le Sud de la France.



Cependant dans cette région, le domaine de l'hôtellerie et de la restauration sont plus développés et rehaussent ainsi le pourcentage global.



Concernant le secteur non-marchand, autrement dit des domaines comme la santé ou l'administration, il y a autant d'emplois publics à La Réunion, qu'en Province. La Réunion a même un taux 5 fois plus élevé dans les contrats aidés, qu'en Métropole. Avec un nombre d'emplois plus importants dans les collectivités territoriales, La Réunion connaît une progression de 28% à 36% sur 10 ans.



Secteur marchand et non-marchand réunis, La Réunion compte 51% de personnes entre 15 et 64 ans ayant un emploi, contre 64% en province. Par rapport au taux de population, le nombre d'emplois est moindre. Cependant la création d'emplois est très dynamique à La Réunion. Les jeunes Réunionnais sont de plus en plus diplômés et donc formés pour un emploi.

Un PIB moyen plus faible



Le PIB par emploi à La Réunion est de 64 000 euros, soit 8 000 euros de moins que celui de la province. Ce constat s'explique notamment par une plus faible implantation des secteurs à forte valeur ajoutée, comme ceux dédiés à l'innovation par exemple. De manière générale, les emplois sont donc moins productifs à La Réunion.



Par conséquent le PIB par habitant est donc également inférieur à celui de la Métropole: 7 000 euros de moins. Cependant, avec un taux à 21 000 euros, le PIB par habitant réunionnais est similaire à celui des autres régions ultrapériphériques, comme l'Espagne ou le Portugal.

Une création d'entreprises très dynamique



Le taux de création de sociétés est similaire à La Réunion et en province. Cependant, La Réunion se démarque avec une création d'entreprises, hors micro-entrepreneurs, plus élevée qu'ailleurs. En 2017, 5 100 entreprises individuelles ont été créées, soit 1,5 fois de plus qu'en province.



A noter également que les entreprises sont particulièrement solides et résistent mieux qu'après la crise économique de 2008. Dans ces sociétés, le nombre d'emplois augmente également chaque année, que ce soit dans de nouvelles entreprises que des déjà existantes.

Les groupes réunionnais et l'influence de l'extérieur



A La Réunion, 10 000 établissements ne dépendent pas d'un groupe. Cependant l'île compte tout de même 780 groupes locaux, contre 500 importés. Les groupes importés de Métropole ne représentent que 21% et seulement 4% pour les groupes étrangers. En somme, La Réunion est très peu influencée par les centres de décision extérieurs.



Les groupes pèsent moins dans l'emploi salarié marchand qu'en province. Ceci s'explique notamment par le fait que la plupart des groupes réunionnais sont des petits groupes, avec moins de 10 salariés. Et la moitié des salariés réunionnais travaillent dans un groupe.





