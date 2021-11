Communiqué L’IEDOM signe des partenariats avec deux acteurs locaux majeurs de l’insertion des publics vulnérables financièrement

A l’occasion de la mission de la Direction Générale de l’IEDOM sur l’île, deux partenariats ont été signés respectivement avec la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de La Réunion (DTPJJ La Réunion) et l’Association pour le Développement Economique Local (ADEL)

L’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) de La Réunion renforce son appui aux personnes fragiles financièrement dans leur parcours d’insertion. A l’occasion de la mission de la Direction Générale de l’IEDOM sur l’île, deux partenariats ont été signés respectivement avec la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de La Réunion (DTPJJ La Réunion) et l’Association pour le Développement Economique Local (ADEL) – BGE La Réunion le 9 novembre 2021. Acteur de l’inclusion bancaire, l’IEDOM mettra à disposition de ses partenaires des dispositifs, des outils et des informations pratiques en matière d’argent.



L’IEDOM et la DTPJJ La Réunion ont formalisé un partenariat EDUCFI (Education économique, budgétaire et financières des publics) afin de faciliter l’insertion de mineurs en conflit avec la loi ou en danger.



La DTPJJ La Réunion est chargée notamment de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et à ce titre intervient aussi bien au civil (protection de l’enfance) qu’au pénal (enfance délinquante). Elle concentre son intervention sur l’action éducative des mineurs ayant commis des actes de délinquance. Pour aider ces jeunes dans leur parcours d’insertion, l’IEDOM animera des ateliers de sensibilisation EDUCFI sur des problématiques liées à l’argent au quotidien (comme la gestion du budget, l’accès à des services bancaires de base, les assurances). Ces ateliers consisteront à présenter des informations sur les dispositifs d’inclusion bancaire et des outils pratiques, tels que le portail internet dédié à EDUCFI pour les particuliers www.mesquestionsdargent.fr, des applications mobile (Pilote Budget et Pilote Dépenses) et des jeux pédagogiques. « Grâce aux ateliers EDUCFI, ces jeunes, particulièrement vulnérables, seront en capacité d’adopter les bons réflexes pour la gestion de leur argent dans la vie de tous les jours », indique Nicolas AULEZY, responsable du service Actions de Place et Communication. En outre, face aux difficultés rencontrées par certains jeunes suivis par la DTPJJ La Réunion pour ouvrir un compte bancaire en raison de freins administratifs ou financiers, l’IEDOM les accompagnera dans leurs démarches d’inclusion bancaire.



Le même jour, l’IEDOM a signé une Convention de partenariat avec l’ADEL – BGE La Réunion en vue de soutenir l’insertion professionnelle via l’entrepreneuriat.



L’ADEL - BGE La Réunion soutient l’insertion professionnelle par la création d’entreprise en proposant un accompagnement personnalisé en priorité aux demandeurs d’emploi, aux jeunes, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux personnes porteuses de handicap. L’IEDOM, via son Correspondant TPE-PME et sa mission EDUCFI auprès des entrepreneurs, contribuera aux actions de l’ADEL – BGE La Réunion. L’Institut mettra à disposition notamment des outils permettant de mieux comprendre les enjeux financiers pour mieux décider au sein de l’entreprise : le portail internet EDUCFI pour les entrepreneurs www.mesquestionsdentrepreneur.fr et le jeu #AventureEntrepreneur. Ainsi, les compétences économiques et financières des entrepreneurs soutenus par l’ADEL – BGE La Réunion s’en trouveront consolidées.