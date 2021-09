A la Une .. L’IEDOM se mobilise contre l’illectronisme

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IDEOM) se mobilise à l’occasion de la 8e édition des journées nationales d’action contre l’illectronisme. Aux côtés de l’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme, l’institution va proposer des ateliers de sensibilisation à la gestion budgétaire et financière. Par GD - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 14:26

Le communiqué :

À l’occasion de la 8ème édition des journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI), du 6 au 12 septembre 2021 sur le thème « Apprendre, c’est réapprendre à rêver », l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) de La Réunion est au côté de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANCLI) pour proposer des ateliers de sensibilisation à la gestion budgétaire et financière.



La gestion d’un budget prend appui sur la lecture, l’écriture et le calcul. Sans ces fondamentaux, il est difficile aussi d’analyser une offre de crédit, de placement ou d’assurance. L’illettrisme peut ainsi engendrer des difficultés d’accès ou d’usage des services bancaires, et les personnes concernées sont davantage susceptibles d’être la cible de fraudes et d’arnaques.



Ainsi, en sa qualité d’opérateur, par délégation de la Banque de France dans les DOM, de la stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière des publics (EDUCFI), l’IEDOM est partie prenante des 8ème journées nationales d’action contre l’illettrisme. L’agence de La Réunion animera des ateliers de sensibilisation EDUCFI à distance pour accompagner encore davantage les personnes en situation d’illettrisme aux quatre coins de l’île. Ainsi, l’Institut s’appuiera sur les Missions Locales et la Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine (quartier de La Source à Saint-Denis).



L’objectif des animations EDUCFI est d’aider ces publics à dépasser la gêne occasionnée par une situation d’illettrisme, les aider à acquérir ou consolider les compétences de base et à reprendre confiance dans leur capacité à gérer leur budget et leur compte bancaire. Les ateliers s’adresseront plus particulièrement aux jeunes.



Par des mises en situation concrètes, l’IEDOM explicitera les bons réflexes budgétaires et financiers via une approche sur mesure. Des outils adaptés seront également présentés : vidéos, podcasts, applications mobile (Pilote Budget et Pilote Dépenses), lettres-type disponibles sur le portail internet dédié à EDUCFI



