Communiqué L'IEDOM présente les 3 lauréats académiques du concours du Prix de l’Excellence Economique

L’IEDOM félicite les trois lauréats académiques du concours du Prix de l’Excellence Economique en STMG 2022/2023. La copie de l’une des candidates est qualifiée pour la finale nationale programmée en janvier 2023. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 17:10

Le communiqué:



L’Académie de La Réunion et l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) de La Réunion ont remis les prix de la 3ème édition nationale du concours du Prix de l’Excellence Economique (PEE) en STMG 2022/2023 aux 3 lauréats académiques, le 9 décembre 2022. Ce concours a connu une nouvelle fois une forte mobilisation des enseignants et des lycéens de Terminale STMG. La meilleure copie de l’île est qualifiée pour la finale nationale prévue lors de la 2ème quinzaine de janvier 2023.



Le Prix de l’Excellence Economique en STMG 2022/2023 a rencontré de nouveau un vif engouement de la part des enseignants et des lycéens de Terminale STMG à La Réunion.



Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a organisé avec Citéco, la Banque de France et l’IEDOM, la 3ème édition nationale du Prix de l’Excellence Economique pour les élèves de Terminale STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion). Ce concours est destiné à promouvoir l’excellence dans les enseignements d’économie de la série STMG. Servant de moteur à l’entrainement intellectuel des participants, il consiste en une épreuve écrite de 4 heures. Cette année, les lycéens volontaires, quel que soit leur niveau, ont composé sur le sujet suivant « Politiques économiques et pouvoir d’achat » en mobilisant leurs connaissances et la documentation mise à leur disposition pour rédiger un raisonnement structuré et argumenté. A La Réunion, le Prix de l’Excellence Economique en STMG a suscité de nouveau un intérêt accru des enseignants et des lycéens avec 446 participants issus de 20 lycées répartis sur toute l’île (207 composants dans 12 lycées en 2021-2022).



La copie de Nolwen BAUCHET du lycée Moulin Joli à La Possession défendra les couleurs de La Réunion lors de l’étape finale du PEE en STMG 2022/2023 fin janvier 2023.



Les lauréats nationaux du Prix de l’Excellence Economique en STMG 2022/2023 seront désignés par une Commission nationale dans la 2ème quinzaine de janvier 2023. La remise des prix nationaux aura lieu le 24 mars 2023 durant l’édition 2023 de la Semaine de l’éducation financière. A La Réunion, la cérémonie de remise des prix académiques s’est déroulée le 9 décembre 2022. Elle a distingué respectivement : Nolwen BAUCHET, du lycée Moulin Joli à La Possession, Maëva MAZAGRAN, du lycée Antoine de Saint-Exupéry aux Avirons, et Madisson HOARAU, du lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre. La copie de Nolwen BAUCHET, en tant que 1ère lauréate académique, participera à la finale nationale. Outre un diplôme à valoriser dans le cadre de poursuites d’études post-bac, les 3 lauréats académiques ont été récompensés chacun d’un bon cadeau et d’un billet d’accès pour 4 entrées à Citéco (la Cité de l’Economie) pour la qualité de leur composition. De même, chaque lycéen volontaire ayant composé a reçu un certificat de participation.



