Economie L’IAE et GBH lancent une formation pour la grande distribution

Afin de combler les besoins de l’île en personnel qualifié dans le secteur de la grande distribution, l’Institut d’administration des entreprises (IAE) et le Groupe Bernard Hayot (GBH) se sont associés pour proposer une formation labellisée DistriSup. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 à 09:29 | Lu 403 fois

Le communiqué:



L’IAE et GBH mettent en place la première formation labellisée DistriSup

à La Réunion



L’IAE et GBH s’associent pour le lancement d’une licence à destination des futurs managers de rayon de l’île. Cette formation de niveau Bac+3 est la première à La Réunion à bénéficier du label DistriSup. Elle vient répondre aux importants besoins en personnel qualifié du secteur de la grande distribution, actuellement en plein essor à La Réunion.





Mise en place d’une licence pour former les futurs managers de rayon

Sous l’impulsion de GBH, l’IAE démarre ce lundi 18 janvier sa nouvelle licence en alternance DistriSup (Bac+3) avec pour objectif de former les futurs managers de rayon. 11 apprenants débutent ce jour leur parcours de formation en alternance durant 12 mois, dans un rythme partagé entre cours à l’université et temps de travail dans les filiales de GBH, Carrefour Réunion et Décathlon Réunion. L’objectif de cette licence est de former aussi bien des professionnels déjà en poste que des jeunes en poursuite d’études autour de trois compétences essentielles de la distribution : le commerce, la gestion et le management. A la fin d’un parcours de formation dispensé par les enseignants de l’IAE et par des professionnels, les apprenants devront présenter un mémoire. La licence est ouverte à toutes les enseignes de la grande distribution présentes sur le territoire.



Une formation labellisée DistriSup pour la première fois à La Réunion

Cette licence est la première formation réunionnaise à bénéficier du label DistriSup et la deuxième de l’Outre-Mer, après une licence enseignée aux Antilles. DistriSup est un réseau auquel ont adhéré l’IAE et GBH, qui regroupe dix-sept enseignes nationales de la grande distribution ainsi qu’une vingtaine d’universités et écoles françaises. Celui-ci a vocation à assurer la formation de futurs professionnels dans le secteur du commerce grâce à une expertise reconnue qui lui confère un gage de qualité indispensable. Cette première promotion est composée de 8 salariés déjà en poste depuis plusieurs années et 3 nouveaux recrutés.



La grande distribution, un secteur porteur d’opportunités pour les jeunes réunionnais

La grande distribution tient une place prépondérante à La Réunion en termes de dynamisme économique et de nombre d’emplois proposés, avec plus de 5000 salariés sur le territoire. Les filiales de GBH ont d’ailleurs embauché près de 50 collaborateurs en CDI en 2020 malgré un contexte difficile. Par ailleurs, la formation et la promotion interne sont des axes forts de la politique ressources humaines de l’entreprise. Ainsi depuis 2019, 70 collaborateurs ont été promus sur des postes d’agents de maîtrise ou de cadres. « Ce dispositif de formation contribue au recrutement local de jeunes réunionnais et à favoriser leur insertion professionnelle. Il offre également à nos collaborateurs l’opportunité d’obtenir un diplôme reconnu et de se préparer à exercer des postes à responsabilités. » explique Pascal Chavignat, DRH de GBH.



Selon Amaury de Lavigne, le directeur régional de Carrefour Réunion, cette formation est aussi un levier de partage d'expérience, d'enthousiasme et de passion des métiers de la grande distribution. Elle permettra aux collaborateurs de l'enseigne de se projeter dans des fonctions de niveau cadre supérieur. « Toutes nos équipes, et les tuteurs en particulier, sont mobilisées pour former ces jeunes afin qu'ils accèdent à des postes à responsabilités sur le territoire dans nos enseignes. Nous leur souhaitons une belle formation ! ».