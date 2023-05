La grande Une L’IA va devenir “risque pour l’humanité” craint un de ses créateurs

Le chercheur Geoffrey Hinton dont les travaux ont largement contribué à la création des intelligences artificielles utilisées par ChatGPT ou MidJourney annonce avoir quitté Google. Il déclare “regretter” sa contribution à ce qui pourrait bientôt être un danger pour la survie de l’humanité. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 7 Mai 2023 à 06:26

Geoffrey Hinton est l'un des parents de l'intelligence artificielle développée ces dernières années. Le scientifique britannique est reconnu comme un pionnier dont les contributions ont été essentielles pour faire avancer les technologies d'apprentissage des machines. Ses découvertes ont notamment permis à la science de faire des avancées importantes sur les sujets comme la reconnaissance vocale et faciale, la traduction automatique, la détection de fraude, la prédiction du comportement des clients et bien d'autres applications.



Dans une récente interview avec le magazine Wired, Geoffrey Hinton s'est exprimé sur l'évolution récente de l'intelligence artificielle et sur les perspectives d'avenir de cette technologie. Selon lui, l'intelligence artificielle a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre un niveau de compréhension équivalent à celui des humains.



Mais le scientifique a plus récemment annoncé avoir quitté l'entreprise Google qui développe l'intelligence artificielle nommée Bard et s'est livré au New York Times. "Les futures versions de cette technologie pourraient être un risque pour l’humanité", déplore-t-il et va même jusqu'à déclarer qu'une "part de lui-même regrette l’œuvre de sa vie".

Geoffrey Hinton s'est aussi exprimé sur la chaîne BBC et a affirmé que les perspectives d’avenir de l’intelligence artificielle sont "plutôt effrayantes" pour l'Humanité. Il explique que les programmes développés et mis en ligne pourraient bientôt être plus intelligents que les humains.



Ses inquiétudes premières portent sur la création massive de vidéos, photos et articles qui colporteraient des mensonges. Geoffrey Hinton explique que les internautes pourraient ne plus être capables de distinguer le vrai du faux.



Mais le scientifique a aussi évoqué les scénarios catastrophes possibles comme l'arrivée d'armes autonomes ou robots tueurs.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur