La grande Une L’Humanitude, ou remettre de la tendresse entre patients et soignants

Développée par Yves Gineste et Rosette Marescotti, “l’Humanitude” est une philosophie qui se couple à près de 400 techniques. L’objectif est de faciliter les actes de soins avec des patients considérés comme “difficiles”, tout en remettant de la “tendresse” entre les soignants et les soignés. Par MB - Publié le Samedi 29 Avril 2023 à 14:04

Présents sur l’île pour une conférence organisée par la fondation Père Favron, Yves Gineste et Rosette Marescotti ont pu présenter leur “philosophie” au public réunionnais. “L’Humanitude”, comme ses créateurs l’ont nommé, puise dans différentes techniques (près de 400), ainsi que dans une approche émotionnelle du rapport soignant/patient.



“Nous voulons maintenir du lien entre les personnes, même lorsque la rencontre est difficile”, explique Rosette Marescotti. “Nous ne voulons pas remettre le patient au centre du soin, mais la relation. C’est l'interaction qui est importante”, précise Yves Gineste.



Un label de “bientraitance”



Si la conférence du 26 avril dernier au musée Stella Matutina se concentrait surtout sur l’Humanitude au service du grand âge, cette démarche peut s’appliquer à de nombreux autres patients jugés complexes, comme dans les services de néonatalité.



Une méthode qui a convaincu la fondation du Père Favron de former son personnel de deux de ses établissements à cette pratique. À terme, tous les établissements de la fondation seront certifiés, avec des contrôles réguliers pour maintenir ce label qui se veut être un gage de “bientraitance”, et qui permet de rassurer les familles, les soignants et les patients.