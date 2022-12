Communiqué L'Homme et l'Environnement organise les rencontres en mode Etik

Communiqué de l'association l’Homme et l’Environnement : Par N.P - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 10:32

Dans le cadre du mois de l’Economie Circulaire, l’association l’Homme et l’Environnement organise depuis le 8 décembre, les rencontres ETIK centrées sur le partage de connaissances ancestrales et de valeurs primordiales.



Lors de ces journées plusieurs temps d’échanges multi-filières sur différents thèmes et des ateliers ont lieu tout au long de la semaine.



Pour clôturer cette semaine, plusieurs ateliers auront lieu ce week-end ainsi qu’une vente éco responsable :



Jeudi 15 décembre



Sauvegarde et innovation

Centre artisanal de l’Entre-Deux



Concertations inter-filière entre artisanes et éco-designer. Visite du show-room de l’association des « Petits Métiers » au centre artisanal de l’Entre-Deux. « Comment faire en sorte de vendre éthique » ?



Vendredi 16 décembre



Kabar Vital

Au jardin Fond Imar, au Tour des Roches à Saint Paul.



Visite libre du jardin agro écologique BIO toute la journée

Présentation des membres de l’ACI

Ateliers plantations biologiques et symboliques

Kozman sur l’éthique dans les partenariats

Dégustation de productions

Kabar



Samedi 17 décembre



Pop Up store Etik et chic

Hôtel Ness à la Saline les Bains