A la Une . L’Hermitage : moustiques, mauvaises odeurs et risque d’inondation

"Au lieu de couler vers la mer, l'eau coule de l'endroit où c'est bouché vers les bassins d'extension. Que va-t-il se passer si demain il y a un cyclone ?". C'est la question que se pose André Rémi Van Haverbeke, directeur d'un hôtel de l'Hermitage les Bains à quelques rues de la plage, situé juste à côté du Bras de l'Hermitage.



"Depuis plusieurs mois, on essaie de faire dégager l'ouverture de la ravine de l'Hermitage", expliquait-il ce vendredi, regrettant avoir été baladé de service en service. Car outre l'inquiétude des conséquences liées à un cyclone, la présence de cette eau pose bien des problèmes pour ce directeur d'établissement touristique.



"Comme elle arrive directement de la centrale d’épuration, les inconvénients les plus marquants sont les odeurs, mais aussi les moustiques, avec un risque accru de dengue puisque plusieurs cas ont été déclarés dans le secteur". De quoi ternir l'image de son hôtel.



Las de ne rien voir bouger malgré les grosses averses de la semaine dernière, André Rémi Van Haverbeke est allé jusqu'à prendre sa pelle pour tenter de creuser un sillon. "Avec une tractopelle, 30 minutes suffiraient", estime-t-il, déplorant : "Nous sommes un peu les oubliés. Malgré nos relances, rien ne bouge".



Rien ne bouge, jusqu'à ce que la presse ne décide de s'en mêler, visiblement. Contactée, la municipalité, qui considère que le niveau n'est "pas particulièrement précoccupant", indique prévoir une visite afin de décider de l'ouverture de ce cordon dunaire.

M.A Lu 371 fois





Dans la même rubrique : < > Polémique : Le CRAN accuse le festival "Même Pas Peur" de racisme Débrayage à l'IRT en soutien au directeur marketing