L’Hermitage, morne plage !

La crise du moment : l’occupation des plages par les restaurants.



Dimanche nous avons assisté à la démolition, certes partielle, par des protestataires vandales, de restaurants à l’Hermitage devant des gendarmes immobiles (humour). (Les ordres sans doute) .



Spectacle lamentable indigne de La Réunion. Le prétexte : l’occupation des plages par les restaurants.



Animation dominicale drivée par Karl Bellon, médecin au Port de son état, étiqueté alors PCR, puis DVG.



KB, que j’ai bien connu au lycée, est membre du collectif de Défense du Domaine Public sous le slogan « libérez la plage » ! Ce collectif se veut pourfendeur, de quiconque osera installer un point de restauration balnéaire du Port à St Pierre . Le prétexte , ou la raison : « les clients de ces établissements participent à la destruction de lagon ». Ah bon ! Tous les baigneurs et petits pêcheurs de nuit comme de jour ne piétinent pas les coraux ? Et ils sont plus nombreux !



Et puis nous avons super Sini qui demande à l’Etat de réagir, lui, qui a délivré une autorisation d’occupation temporaire aux restaurateurs, « face à l’occupation illicite des restaurants » ! Je rappelle que les restaurants ne sont pas occupés, ils ont été construits par leur propriétaires sous AOT . Et qu’ils emploient plus de 120 personnes.



Aujourd’hui, les restaurants sont à la merci d’une fermeture administrative.



Ce problème focalise des intérêts différents : un maire en perte de crédibilité, un Comité de Défense sous l’autorité de KB dont on se demande s’il n’y a pas un intérêt politique derrière, l’IRT qui observe tout cela, et les utilisateurs de la plage hors collectif.



Pour conclure : Je suis pour le maintien de l’ouverture de ces restaurants qui répondent à un besoin touristique évident et à une demande des plagistes.