L’Hermitage-les-Hauts célèbre la Journée de la Femme !

La ville de Saint-Paul et l’association Pazapa organisent une journée d’animation spécialement dédiée à la femme à l’Hermitage-Les-Hauts. De 9h à 23h ce samedi 9 mars, plusieurs animations et ateliers gratuits vous attendent sur le plateau sportif.



Vien à zot !



Zumba, ateliers esthétiques gratuits pour les femmes, enveloppes surprises, structure gonflable pour les marmailles, démonstration de self-défense, élection de Miss Mamie, radio crochet et un plateau artistique unique… Autant d’activités et d’animations concentrées en un seul lieu : le plateau sportif de l’Hermitage-les-Hauts. De 9h à 23h, la Femme est mise à l’honneur avec l’association Papaza et la ville de Saint-Paul !