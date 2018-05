Société L'Hermitage: Une opération de nettoyage de la plage organisée par le collectif de défense du DPM Les fortes houles de ces dernières semaines, couplées au passage de la tempête Fakir, n'ont pas épargné les plages de l'île… À ce titre, le collectif de défense du DPM organise ce samedi dès 9h une collecte de déchets sur la plage de l'Hermitage. L'intégralité de leur communiqué à retrouver ci-dessous:

Depuis les fortes houles du 19 avril 2018, depuis le passage de Fakir le 24 avril 2018, les déchets sont toujours présents sur nos plages ...



Après les déchets des Paillotes, nous devons malheureusement constater sur nos plages d'autres déchets. Depuis quelques jours, nous avons repris l'état de nos plages sur notre page Facebook.



A qui le soin de le nettoyer ? TAMARUN, Réserve Marine, la BNOI, la DEAL ???



Avec la marée haute et un peu de houle, toute cette pollution repart systématiquement dans le lagon si elle n'est pas ramassée.



Face à la situation et souhaitant passer de la parole aux actes nous allons nous engager dans un nettoyage de la plage.



Le collectif et diverses associations qui interviennent dans l'environnement font un APPEL CITOYEN ce samedi 12 mai 2018 à 09h00 (devant le poste MNS de la Passe de l'Ermitage) pour procéder au tri des déchets et au ramassage.



Face à l'état de nos plages, nous avons été aussi surpris d'un traitement différencié au devant des structures de location de transat: coraux enlevés, sable propre.



Nous nous sommes aussi posés la question des autorisations pour l'occupation des plages par : le Copacabana, Planche Alizée, la Bodega, les hôtels du LUX, du NAUTILE, ...



Nous attendons de la part de la Mairie de Saint-Paul qu'ils puissent nous justifier des AOT (en souhaitant qu'elles soient bien présentent contrairement aux AOT des paillotes inexistante de 2008 à 2017).



Ce samedi 12 mai 2018, nous donnons RDV à tous les amoureux de la nature, de notre lagon et de nos plages à 08h45 (pour un départ à 09h00) devant le poste MNS de la passe de l'Ermitage).



Plus d'information à découvrir sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/cddpm/

en illustration, quelques photos.



Merci de votre contribution dans le relais de notre action citoyenne.



Cordialement,

Le Collectif de Défense du DPM.

NP Lu 558 fois





Dans la même rubrique : < > Les déchets envahissent la plage, le collectif DPM souhaite sensibiliser pour éviter le danger "Vous pouvez faire mieux !"