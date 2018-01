L’Hermitage : "Respect nout' plage" demande Nathalie Bassire

Nathalie Bassire a, ce jeudi, rencontré à l’Hermitage, les membres du Collectif de Défense du DPM (Domaine Public Maritime). La député est apparue "profondément consternée par les atteintes portées à la plage ainsi qu'au lagon, et plus généralement à l'environnement".



Tout en restant "persuadée que si chacun y met de la bonne volonté et se comporte de manière responsable, il est possible de concilier activités économiques et touristiques", l’élue a également demandé de "rétablir l’ordre et de faire respecter les lois sur notre territoire, sur le DPM pour protéger notre lagon, sa biodiversité, son récif corallien dans la stricte application du code de l’Urbanisme".



Un soutien dont s’est réjoui le collectif. "Nous ne pouvons plus accepter le chantage à l’emploi mis en avant par Monsieur Yann LEFEBVRE du groupe Exsel. Bien au contraire, nous estimons que sa paillote est un cancer de notre économie, une concurrence déloyale. Nous demandons au maire de Saint-Paul de prendre en considération le côté humain et économique de ce dossier à l’échelle de la zone balnéaire et non pas simplement de l’exploitation du Cocobeach", indique Karl Bellon, membre du collectif.



Les membres du collectif de Défense du DPM souhaitent également rencontrer le député Jean-Hugues Ratenon et Olivier Hoarau, maire du Port et vice-président du TCO.