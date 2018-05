L'Hermitage : Le restaurant La Bobine se la joue provoc' avec un cocktail Bloody Cafrine

Alors que La Bibine est déjà sous les feux des projecteurs, faisant partie de ces restaurants de plage occupant le domaine public maritime de l'Hermitage de façon illégale, voilà que son patron se la joue provocateur en achetant de la publicité sur Facebook (voir photo ci-dessus), pour faire la promotion de son... Bloody Cafrine !



Je le cite : "Vous connaissez le bloody mary... Maintenant nous vous proposons le BLOODY CAFRINE !!! Après un mix de jus de concombre frais et de jus de tomate... Piment oiseau celeri frais et du rhum".



On ne comprend pas très bien le rapport entre ce cocktail et les cafrines...



Faut-il voir dans le smiley après le terme de "piment cabri" une allusion au supposé tempérament de feu des cafrines de notre île?



Pas de très bon goût !