L’Europe pour la Réunion De la transition énergétique à l’innovation, en passant par l’agriculture, les infrastructures et l’emploi, l’Europe est partout dans le quotidien des réunionnais et contribue au développement de l’île. En tant que RUP, la Réunion apporte, elle aussi, à l’Europe un atout qui lui est spécifique.





La Réunion est une Région française, dite d’Outre-Mer, au niveau européen elle est donc intégrée à l’Union Européenne (UE) avec des particularités reconnues (nouvel Article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne) en tant que RUP (Région Ultrapériphérique) depuis 1992.



En tant que telle, l’UE apporte à La Réunion un cadre de stabilité, la fait appartenir à l’une des grandes puissances mondiales, à un espace sans frontière (pour la mobilité des jeunes en particulier), la fait bénéficier d’une Politique Agricole Commune (PAC) mais adaptée via notamment le POSEIDOM, et d’une politique de cohésion, expression de la solidarité (Fonds Européens).



La Réunion apporte également à l’Europe des atouts qui lui sont propres tels que :

➜ une place géo-économique essentielle dans l’océan Indien, espace convoité au niveau des grandes puissances ;

➜ un espace où les valeurs démocratiques et sociales sont assurées, où les valeurs de tolérance sont vécues ;

➜ un lieu de biodiversité unique.

➜ PLUS D’INFOS SUR L’EUROPE À LA RÉUNION :

http://www.reunioneurope.org



" Nous sommes Réunionnais, nous sommes Français et nous sommes Européens. L’Europe c’est La Réunion. L’Europe c’est la mobilité, l’échange, la rencontre. Chacun d’entre nous est responsable de ce petit bout d’Europe dans l’océan Indien. " Yolaine Costes,

Vice-Présidente de la Région Réunion

en charge des affaires européennes





LE PARLEMENT EUROPÉEN

Seul organe européen directement élu par les 500 millions de citoyens de l’UE, il joue un rôle essentiel lors de l’élection du président de la Commission européenne. Il partage également le pouvoir budgétaire et législatif avec le Conseil de l’Union européenne.

Il est un exemple unique d’application de la démocratie multinationale et multilingue. Les députés élus au Parlement européen participent à des débats publics et jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques de l’Union Européenne. Leurs principaux domaines de travail sont les suivants :



le pouvoir législatif : le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne décident conjointement les actes législatifs qui ont un impact sur le quotidien des citoyens européens. Les États membres conservent leur droit de veto dans des domaines tels que la fiscalité et les affaires étrangères / la défense.Cependant, les secteurs où les États membres décident seuls (comme l’éducation et la culture) font souvent l’objet de mesures de soutien de l’UE ;



le pouvoir budgétaire : le Parlement européen et le Conseil de l’UE se partagent ce pouvoir. Ensemble, ils adoptent un cadre financier pluriannuel tous les sept ans, examinent et approuvent le budget annuel pour l’année suivante, ainsi que les dépenses de l’année précédente.



le pouvoir de contrôle : le Parlement exerce un contrôle sur l’utilisation des fonds européens. Les résultats des élections européennes sont pris en considération lors de la nomination du président de la Commission européenne. Par ailleurs, le Parlement élit le président et approuve la nomination de la Commission (président et collège des commissaires), qu’il peut contraindre à démissionner. Ces dernières années, le Parlement européen a notamment intensifié ses discussions avec tous les décideurs de premier plan liés à l’euro. À cet égard, le Parlement européen est devenu l’un des seuls forums tentant de rendre lagouvernance de la zone euro plus transparente.

➜ Plus d’infos sur le Parlement Européen :

source :



ZOOM sur LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Depuis 1979, les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen pour 5 ans : les députés européens, également appelés eurodéputés.



En France, les prochaines élections européennes se tiendront le 26 mai 2019. Cette année, les électeurs de 27 pays désigneront 705 députés européens.



En effet, à la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union Européenne (Brexit), le nombre de sièges au Parlement européen est passé de 751 à 705.



Depuis les élections de 2014, la France disposait de 74 sièges au Parlement européen. Depuis le Brexit, après les élections de mai 2019, elle disposerait de 74 sièges +5, soit 79 eurodéputés.

