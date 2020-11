L’Europe et la Coopération régionale : Donnez votre avis !

L’Europe et la Coopération régionaleProgramme INTERREG 2014 > 2020L’Europe soutient la coopération de La Réunion et de Mayotte avec les pays de l’océan Indien via le financement du programme INTERREG océan Indien sur la période 2014-2020.Dans le cadre de son évaluation, la Région Réunion souhaite donner la parole aux citoyens réunionnais et mahorais sur ce programme. N’hésitez pas à participer en cliquant sur le lien ci-dessous. Le renseignement du questionnaire devrait vous prendre seulement quelques minutes.Votre avis est important pour améliorer la qualité des politiques publiques mises en œuvre.Evaluation du programme INTERREG océan Indien 2014-2020sur l’aide Européenne qui finance les projets de coopération pour la Réunion et pour Mayotte !