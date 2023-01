A la Une .. "L'Europe doit investir à La Réunion, car sinon d’autres le feront"

Actuellement en visite dans l’île, Andrey Novakov, député bulgare au Parlement européen et membre de la commission du développement régional, a été reçu à la Pyramide inversée ce jeudi. Il était accompagné de Younous Omarjee, le président de la commission du développement régional, pour faire le point sur les financements de l’Union européenne à La Réunion. Par La rédaction - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 17:20

“De nombreux projets sont financés par l’Union européenne, pourtant elle semble lointaine et complexe. Nous devons travailler ensemble pour faire réussir La Réunion grâce au Parlement européen. Ce sont déjà 150 millions d’euros qui ont été engagés sur la NRL, et 44 millions pour le Grand Port. Sur la période 2021/2027, La Réunion est la RUP (région ultra-périphérique) qui reçoit le plus de fonds : 1,2 milliard pour le Feder et 173 millions pour le FSE”, rappelle Huguette Bello, la présidente de Région. “La Réunion doit être le navire amiral de l’Europe dans l’océan Indien”.

"Huguette Bello est déjà bien connue à Bruxelles"



À ses côtés, le député européen Younous Omarjee a tenu également à souligner que la solidarité est au cœur du projet de l’UE. “Jamais nous n’avons eu autant besoin de l’Europe et jamais les disparités entre les territoires n’ont été aussi fortes. Voilà pourquoi le parlement a mobilisé près de 40 milliards d’euros pour aider les particuliers et les PME, comme les boulangers, à payer leur facture énergétique. Ce programme se base sur le volontariat, et j’encourage la France a rejoindre ce projet”, affirme le parlementaire.



Faisant un premier bilan de sa visite, Andrey Novakov, qui est également coordinateur du PPE, le parti majoritaire au parlement, a rappelé que “Huguette Bello est déjà bien connue à Bruxelles pour son combat pour les RUP. J’ai vu partout les panneaux qui rappellent les financements européens. Cela me convainc encore plus qu’il faut augmenter le budget d’investissement dans ces régions. L'Europe doit investir à La Réunion, car sinon d’autres le feront, comme la Chine ou l’Inde”,



La visite du parlementaire bulgare Andrey Novakov et de Younous Omarjee doit encore se poursuivre demain.