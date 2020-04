Rubrique sponsorisée L’EuroJackpot, 90 millions d’euros en jeu depuis la Réunion ! Régulièrement l’EuroMillions et ses gagnants sont sous le feu de l'actualité à la Réunion. Une autre grande loterie européenne arrive et devrait faire de nombreux émules: L’EuroJackpot ! Avec un jackpot maximum de 90 millions d’euros après plus de deux mois de remise en jeu, cette loterie n’a rien d’une « petite » dans l’univers mondial du loto !

L’EuroJackpot, l’autre loterie européenne qui gagne à être connue !



Certaines loteries américaines comme le



L’Eurojackpot se démarque par cette spécificité : Lorsque le jackpot maximum est atteint et à chaque nouvelle remise en jeu, tout l’argent relatif aux ventes qui aurait dû gonfler le jackpot est transféré sur les prix secondaires ! Ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de remporter le jackpot pour gagner des sommes énormes !





Chaque vendredi, le tirage EuroJackpot a lieu à 21h, à Kiev. Il suffit de sélectionner 7 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 EuroNumbers entre 1 et 10. La loterie européenne dispose de 11 prix secondaires. Voici les plus trois grandes catégories de prix : Jackpot : 5 numéros principaux + 2 EuroNumbers

2 e prix : 5 numéros principaux + 1 EuroNumber

prix : 5 numéros principaux + 1 EuroNumber 3e prix : 5 numéros principaux Est-il possible de jouer à l'Eurojackpot en ligne depuis la Réunion ?

Oui, afin de profiter des loteries du monde entier -et de l’EuroJackpot en particulier- sans sortir de chez soi, il suffit de se connecter et de s’inscrire au site theLotter. Une fois sur la page de jeu de



Du côté du site, un représentant local de theLotter situé en Allemagne – où sont achetés les billets pour l’EuroJackpot- se chargera alors d’acheter un billet officiel en votre nom, avec les numéros choisis par vos soins. Le billet sera ensuite scanné, envoyé comme preuve d’achat incontestable sur votre compte joueur et conservé en toute sécurité dans nos bureaux en Allemagne.



Si vous gagnez, vous en serez notifié, et aucune commission ne sera retenue sur vos gains. En effet, theLotter assure ses frais de fonctionnement en facturant le prix du billet de loterie un peu plus cher, cela permet de verser les gains dans leur intégralité.



Jouerez-vous pour le prochain tirage EuroJackpot ?

