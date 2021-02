A la Une ... L’État va financer les jardins partagés et collectifs

Dans le cadre de son plan France relance, l’État annonce vouloir contribuer au déploiement des jardins partagés et collectifs. Une enveloppe de 280 000€ a été allouée à La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 11:44 | Lu 108 fois

Le communiqué de la préfecture :

Plan de relance : Les financements pour les « Jardins partagés et collectifs » désormais disponibles

Depuis le début de la crise du Covid 19, la question de l’accès à une alimentation locale, fraîche, saine et d’un coût abordable s’est particulièrement posée dans les zones urbaines et périurbaines. Les jardins partagés et collectifs peuvent contribuer à répondre à cette question notamment pour des personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales.



L’agriculture urbaine permet de remettre de la nature en ville en remplaçant des espaces de béton par des espaces de végétalisation et de tisser un lien social fort en changeant concrètement et durablement la vie des habitants des quartiers concernés.



Pour ces raisons, le plan France Relance vient soutenir et développer ces initiatives qui assurent des passerelles entre urbain et rural. Le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a souhaité engager un déploiement plus massif des jardins partagés ou collectifs dès le début 2021. Ce sont ainsi 17 millions d’euros qui sont fléchés dans le plan de relance pour le développement de jardins partagés ou collectifs (déjà existants ou à créer), dans les zones urbaines ou périurbaines, sur l’ensemble du territoire métropolitain ou ultramarin. Cette mesure permet de financer des investissements matériels et immatériels ainsi que des prestations de formation-animation.



L’appel à projets est lancé cette semaine à La Réunion. Les dossiers peuvent être déposés par les associations, les collectivités territoriales (et leurs groupements) ainsi que par les bailleurs sociaux :



https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Plan-de-relance-AAP-2021-Jardins



