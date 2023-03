Actu Ile de La Réunion L’État soutient le développement de la filière bovine à La Réunion

Par N.P - Publié le Lundi 6 Mars 2023 à 14:24

Le communiqué :



L’État soutient le développement de la filière bovine à La Réunion

Fonds d’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant 2023



Afin de soutenir et de développer la filière bovine, l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA) peut être demandée chaque année par tous les détenteurs de vaches et de génisses destinées à l’élevage de veaux pour la production de viande.



La demande s'effectue par télédéclaration à l’aide du numéro pacage et du mot de passe de l’exploitant, jusqu’au jeudi 15 juin 2023 sur le site



Les critères d’éligibilité à l’ADMCA seront vérifiés de façon automatique sur toute la période de détention obligatoire qui dure 6 mois à compter du lendemain du dépôt de la demande.



En cas de dépôt tardif de la demande, il sera appliqué 1 % de réduction de l’aide par jour ouvrable du 16 juin au 10 juillet inclus (dernier jour), la période de détention débutant le 16 juin 2023.



