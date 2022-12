Communiqué L’État soutient la création artistique, la transmission culturelle et les patrimoines

"L’État soutient la création artistique, la transmission culturelle et les patrimoines", indique la préfecture. Par N.P - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 16:01

Le communiqué :



Trois formulaires de demande d’aide aux projets et au fonctionnement pour la création artistique, la transmission culturelle et les patrimoines sont à votre disposition pour le dépôt en ligne de vos dossiers de demande de subvention 2023 auprès de la Direction des affaires culturelles (DAC) de La Réunion.





→ Délai : La date limite de dépôt est fixée au 31 décembre 2022, 23h59 pour un projet réalisé en 2023 tous secteurs confondus et hors appels à projets spécifiques.





Quels sont les dispositifs d’aide concernés par ces formulaires ?





Création artistique : le formulaire couvre les aides suivantes :

Aide au fonctionnement des structures conventionnées et labellisées (CACIN, CCN, SMAC, FRAC etc…). Soutien aux résidences d’artiste, Subvention aux lieux non labellisés. Transmission culturelle : le formulaire couvre les aides suivantes relatives à :

L’éducation artistique & culturelle et l’action culturelle & territoriale (aide au projet uniquement), ex : éducation artistique et culturelle à destination de l’enfance / la jeunesse, actions de développement de la lecture en faveur de tous les publics etc. L’enseignement supérieur de la culture et l’insertion professionnelle, ex : aide au fonctionnement pour les écoles d’enseignement supérieur, formation entreprenariat culturel. La langue française et le plurilinguisme, ex : observation des pratiques, emploi, enrichissement et diffusion de la langue française, sensibilisation et développement des publics,… Patrimoines : le formulaire couvre les aides suivantes :

Soutien aux collectivités ayant signé la convention « Ville et Pays d’Art et d’Histoire », Aide aux projets d'expositions et autres dispositifs Musées (récolement, numérisation, aide à l'emploi…), Aides aux études documentaires (étude patrimoniale préalable à un périmètre délimité des abords, étude dans les secteurs non protégés au titre des monuments historiques, études sur monuments historiques et sites patrimoniaux hors travaux), Traitement, numérisation et valorisation d’archives à l'échelle communale, départementale et régionale, Aides aux actions de valorisation et diffusion de la recherche archéologique (colloque, publication), Aides pour valorisation des monuments historiques et sites patrimoniaux (publication, colloque, exposition,…), Aide à la diffusion de l’architecture contemporaine, Soutien à la profession d'architecte et aux structures de diffusion de l'architecture, Aide à la mise en place d’actions éducatives, Aides aux projets d'ethnologie.

Comment déposer une demande en ligne sur Démarches Simplifiées ?

En ligne, sur la plateforme Démarches Simplifiées. Les porteurs de projets peuvent déposer leur demande sur la page suivante : Un « guide pas à pas » est à disposition en bas de page pour aider le porteur dans sa démarche.



Les dossiers papier demeurent acceptés. Il est possible de faire part du descriptif du projet à l’adresse suivante :



. La demande sera alors orientée vers le conseiller de la discipline artistique concernée. *****





