L'Etat obligé d'intervenir sur le fantomatique Hôtel Maharany à Boucan Canot

La préfecture est contrainte d'agir pour sécuriser le site abandonné de l'Hôtel Maharany à Boucan Canot. Cette action de l'Etat passe par la mise en place de clôtures pour interdire l’accès et sécuriser le bâtiment. Par LG - Publié le Vendredi 5 Mai 2023 à 11:57

Suite à la faillite de la société SOGECAP survenue il y a plusieurs années et représentée par son liquidateur judiciaire, l’hôtel Maharani à Boucan Canot est abandonné et relève de la responsabilité du mandataire judiciaire.



Depuis son abandon, le site privatisé relevant de la responsabilité du mandataire judiciaire, est interdit d’accès. Toutefois, des intrusions ont été constatées.



Face aux risques pour les usagers, l’État a, depuis décembre 2021, réuni plusieurs fois les acteurs concernés pour trouver une solution face à cette situation préoccupante en termes d’ordre public et de sécurité.



Le liquidateur judiciaire a été mis en demeure de sécuriser effectivement le site et ll’État a mis en place une surveillance du site par la gendarmerie pour éviter tout accident.



Cependant, en l'absence de réponse du liquidateur judiciaire, et après échanges avec la mairie de Saint-Paul, l’État se substitue au liquidateur judiciaire et réalise les travaux de clôture pour interdire l’accès et sécuriser le bâtiment.