A la Une .. L'État met 7,7 millions d'euros dans la lutte contre la pauvreté

Avec la signature d'une nouvelle convention entre le Département et l'État, ce sont 7,7 millions d'euros qui viennent s'ajouter aux 29 millions déjà investis depuis 2019. Ces financements s'inscrivent dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté proposée par l'Élysée depuis 2018. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 11:34

"La Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi pour une durée de trois ans, de 2019 à 2021, est aujourd'hui prolongée pour 2022", se satisfait Cyrille Melchior, président du Département dans l'hémicycle du Palais de la Source ce jeudi matin. À ses côtés, le préfet de l'île, Jérôme Filippini, apporte en effet une bonne nouvelle pour la politique sociale de la collectivité. Ce sont près de 7,7 millions d'euros qui sont investis par l'État dans "l'accompagnement des jeunes de l'aide sociale à l'enfance à leur sortie du dispositif ou bien encore le développement de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA", détaille Cyrille Melchior.



"Même si la tendance est à une diminution du taux de pauvreté durant la dernière décennie, en 2019, près de quatre Réunionnais sur dix vivaient sous le seuil de pauvreté. En 2018, la grande pauvreté concernait 120.000 personnes", poursuit le président du Département. "L'esprit de la République, c'est de lutter contre la pauvreté. Nous pouvons être fiers du bilan des trois dernières années. La Réunion est l'un des départements les mieux dotés dans cette stratégie nationale. 32 millions ont été investis depuis 2019", rappelle le préfet.

1,5 million rien que pour la lutte contre la précarité alimentaire



En tout, plus de 200 actions en faveur des Réunionnais sont financées chaque année par ces fonds. "En 2022, c'est 1,5 million qui sera consacré à la lutte contre la précarité alimentaire, 1,7 million pour l'accompagnement des personnes vulnérables et près de 1,2 million dans la prévention, dont 500.000 euros rien que pour la lutte contre les addictions auprès des jeunes", explique Cyrille Melchior.



La signature de cette convention couvrira également une partie de 2023, l'État s'engageant à financer ces actions pour 12 mois de plus.



