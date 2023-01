Communiqué L’État et la CGSS réaffirment leur volonté de lutter contre le recours au travail illégal dans tous les secteurs d’activité

L’État et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion réaffirment leur volonté de lutter contre le recours au travail illégal dans tous les secteurs d’activité. Par N.P - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 15:13

Le communiqué :



Ce lundi 30 janvier 2023, deux conventions régionales de lutte contre le travail illégal dans les secteurs de la coiffure et de la photographie ont été signées au sein des locaux de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.



Cet évènement a été l’occasion, pour les services de l’Etat et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de réaffirmer leur volonté de lutter contre le travail illégal et les fraudes sociales en impliquant les acteurs des secteurs d’activité concernés.



En effet, le secteur de la coiffure à La Réunion représente 1 204 établissements dont 878 salons et emploie 787 salariés. Quant à la photographie, le secteur compte 440 établissements et regroupe différents types de professionnels : photographes publicitaires, photographes de mode ou encore photographes de presse.



Ces professions sont souvent soumises à une concurrence déloyale qui s’est accentuée notamment au travers des réseaux sociaux. Certains entrepreneurs, ayant recours à ces nouveaux modes de communication et de promotion, dissimulent une partie de leur activité, se soustrayant ainsi aux contributions fiscales et sociales. D’autres proposent des prestations sans respecter les conditions d’accès et d’exercice de la profession. Ces nouvelles formes de vente doivent au même titre que les commerces plus traditionnels respecter toutes les réglementations fiscales, économiques, sociales et de protection des consommateurs.



Depuis plusieurs années, la Chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, ainsi que les organisations professionnelles de ces secteurs alertent sur les méfaits du travail dissimulé et encouragent les entreprises à s’inscrire dans le cadre légal en déclarant leur activité.



La signature de ces conventions permettra de lutter plus efficacement contre ces pratiques frauduleuses au sein de ces professions, en renforcant le travail partenarial et la collaboration entre acteurs avec notamment la possibilité de signaler toute situation de fraude.



Des actions de contrôle ciblées seront organisées aussi bien en entreprises que durant les salons. L’attention sera portée par les services de contrôle sur l’ensemble des règles qui s’imposent et particulièrement quant au recours au travail dissimulé par le biais des réseaux sociaux. Des actions de grande envergure pourront également être déployées dans le cadre du comité départemental anti-fraude (Codaf).