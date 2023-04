Communiqué "L’État demande la transparence aux sucreries : la justesse du combat de la CGPER confirmée au plus haut niveau"

La CGPER se réjouit que l'Etat demande la transparence aux sucreries des DOM sur le partage de la valeur ajoutée tirée de la canne à sucre. Par N.P - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 08:50

Le communiqué :



Arnaud Martrenchar, délégué interministériel à la Transformation agricole des outre-mer, était auditionné par le Sénat le 6 avril dernier. Il a notamment tenu des propos appelant les usiniers à plus de transparence. Il a en effet déclaré ceci :



« Aujourd’hui on sait que les aides transitent par les sucreries (…) que ces aides sont forfaitaires quel que soit le volume de cannes (…) 2 millions de tonnes de cannes ou 1,5 million, l’aide que perçoivent les sucreries est la même. On peut penser que la sucrerie, cela lui coûte moins cher d’acheter 1,5 million de tonnes de cannes que d’acheter 2 millions. Donc il faut qu’il y ait une transparence sur le partage de la valeur ajoutée. C’est essentiel pour ramener un peu de sérénité ».



C’est le cas à La Réunion. Depuis plusieurs années, le tonnage récolté est nettement inférieur au tonnage de la moyenne décennale, or le montant des aides forfaitaires versées à Tereos ne bouge pas. Pour qu’un représentant de l’État fasse une telle déclaration, c’est que le doute s’est installé visà-vis des usiniers.



Les propos du délégué interministériel à la Transformation agricole des outre-mer vont dans le sens de l’engagement de la CGPER. Depuis sa création en 1975, la CGPER milite pour un partage plus équitable des richesses produites par les planteurs, seuls producteurs de la matière première indispensable à toutes les valorisations de la canne à sucre : sucres, alcools et énergie notamment. Ce partage plus équitable passe par la transparence. Par exemple, au moins la moitié de la production cannière est transformée en sucres spéciaux, mais quel est le profit ? Seul Tereos sait le bénéfice qu’il tire des valorisations de notre production.



Compte tenu du soutien important des pouvoirs publics à l’industrie cannière de La Réunion, encore amplifié dans l’actuelle Convention canne, Tereos ne doit plus opposer le secret des affaires à notre légitime demande de transparence. C’est ce refus de transparence qui explique pourquoi les négociations de la Convention canne ont été si difficiles malgré les aides de l’État.



Pour la CGPER, les propos du représentant du gouvernement devant le Sénat confirment la nécessité de tout mettre sur la table afin que la filière canne-sucre-alcools-énergie puisse avancer dans la sérénité. Des États généraux de la canne peuvent être le lieu de cette démarche, en présence des pouvoirs publics qui soutiennent notre filière. La canne à sucre est l’or vert de La Réunion, ses producteurs ont le droit d’en vivre dignement sans la peur du lendemain.



Le Président de la CGPER

Jean-Michel Moutama