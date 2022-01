L'Etat d'urgence sanitaire va être prolongé à La Réunion

Un couvre-feu ou un confinement pourront être prononcés à La Réunion au moins jusqu'au 31 mars 2022 si la situation sanitaire le justifie. C'est ce qu'a confirmé le Conseil constitutionnel qui a statué sur la validité de plusieurs mesures qui figurent dans la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. La quasi-totalité du texte sur le Pass sanitaire a été validé Mais le projet de loi prévoit aussi la prolongation de l'Etat d'urgence sanitaire dans les Outre-Mer. Les députés avaient aussi saisi le Conseil constitutionnel sur cette mesure . Les Sages ont jugé que l'extension du régime particulier jusqu'au 31 mars 2022 était "conforme à la Constitution." Le gouvernement a déjà annoncé que la loi sera promulguée et donc appliquée dès le lundi 24 janvier Le préfet de La Réunion avait déjà pris un arrêté pour prolonger le couvre-feu jusqu'au 7 février . Le plus haut représentant de l'Etat pourra prolonger cette mesure ou prononcer un confinement si la situation sanitaire le justifie.L'épidémie de coronavirus continue de prendre de l'ampleur sur notre île avec 9.000 nouveaux cas quotidiens enregistrés selon l'Agence régionale de Santé.Jacques Billant s'est exprimé dans un communiqué suite à la prise de parole du Premier ministre jeudi soir dans laquelle ce dernier a annoncé un plan de désescalade des mesures anti-covid en métropole. Le préfet de La Réunion a précisé que l'île devrait attendre quelques semaines avant d'espérer une levée des restrictions qui ne serait possible que lorsque la circulation du coronavirus repartira à nouveau à la baisse.