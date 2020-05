L'Etat d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 10 juillet

Le Sénat puis l’Assemblée nationale ont voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, en vigueur depuis le 24 mars. Le compromis trouvé par la commission mixte paritaire a été définitivement adopté ce samedi dans la soirée.



Parmi les mesures prolongées figurent la mise en quarantaine à titre préventif et le placement à l'isolement des malades. Cela concerne les "ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection", qui arrivent dans l'Hexagone, en Corse et dans les territoires d'outremer. Des mesures qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention.



Le texte permet aussi la création d'un système d'information, en lien avec l'Assurance maladie, visant à "identifier des personnes infectées" et "à collecter des informations" sur les personnes ayant été en contact avec celles-ci (ce projet est différent du celui d'application StopCovid). La sauvegarde des données a été limitée à 3 mois.



Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles la responsabilité des acteurs publics et privés peut être engagée pendant l'état d'urgence sanitaire. Doivent ainsi être pris en compte les "compétences", le "pouvoir" et les "moyens" dont disposait l'auteur des faits, mais aussi "la nature de ses missions ou de ses fonctions".