Courrier des lecteurs L'Etat d'incompétence

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 11:14

"Le gouvernement n'est pas à la hauteur pour gérer la crise"

Le cri d'alarme d'un père de famille ....

Bien sûr qu'il s'agit des affaires intérieures du pays, de choses domestiques, de l'ordinaire à pourvoir mais la survie des Malgaches est concernée...

Rien à voir avec le réajustement du panier de la ménagère qui mobilise tout l'appareil préfectoral chez nous.

Aucune attention n'est prêtée malgré cela, à la situation, par la C.O.I. dont on n'a jamais connu le rôle.

Ce serpent de mer présidé par la Réunion actuellement a la tête sous l'eau. La Région dans le passé, à défaut de finir la NRL accordait une aide ponctuelle à l'île voisine ... "Anne sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?"

Mais les gens se meurent... chaque jour de famine ou d'insuffisance alimentaire et motus et bouche cousue...

La diaspora malgache et les amis s'épuisent financièrement en aides personnalisées... Je livre en vrac... mais la situation mérite attention.