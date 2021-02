L’État condamné pour faute dans la lutte contre le réchauffement climatique

Pour la première fois en France, la justice a reconnu, dans un jugement rendu hier matin par le tribunal administratif de Paris, l’existence de « carences fautives » de l’État français en matière de lutte contre le réchauffement climatique.



Cette décision historique reconnaît la responsabilité de l’état dans la crise climatique, conséquence du non-respect des engagements pris en matière d’émission de gaz à effet de serre entre 2015 et 2018.



La réduction de ces derniers est primordiale : les différents modèles réalisés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU montrent que si les États ne réduisent pas leurs émissions, les températures pourraient augmenter de plusieurs degrés avant la fin du siècle. Les conséquences sur notre environnement, sur la biodiversité et pour l’ensemble de la population mondiale seraient catastrophiques.



Ce jugement est un premier pas vers la création d’un cadre légal de la protection de l’environnement. Nous ne pouvons plus nous permettre de repousser à demain la lutte contre le réchauffement climatique.



C’est aujourd’hui que l’État doit agir en respectant ses engagements et en favorisant la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre.



Nadia RAMASSAMY

Députée de La Réunion