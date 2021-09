A la Une .. "L’Etat braconne sur 'ses' propres terres !"

Un collectif d'associations de protection de l'environnement a envoyé un courrier à la présidente du Centre Sécurité Requin. "Le Conseil scientifique de la Réserve Naturelle Nationale Marine de la Réunion s’est récemment ému de constater que les pêcheurs du GIP Centre Sécurité Requin s’étaient apparemment rendus coupables de près de 166 infractions à la réglementation de la RNNMR à l’occasion de pêches illégales dans les zones de protection renforcée et dans les sanctuaires de ladite réserve", indiquent-ils, réclamant l'accès à certains documents administratifs. Le voici : Par N.P - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 14:20

Objet : demande d’informations et de documents administratifs



P.J. : 1- auto-saisine du 19 mai 2021 du Conseil scientifique de la Réserve Naturelle

Nationale Marine de la Réunion (RNNMR)

2- courrier aux autorités du 19 juin 2021 du Conseil scientifique de la RNNMR

3- arrêté préfectoral n° 2019-298 du 15 février 2019 portant autorisation temporaire

d’opérations ciblées de prélèvement de requins (….) pour la période 2019/2021

4- arrêté préfectoral n° 2021-1362 du 19 juillet 2021 portant autorisation temporaire

d’opérations ciblées de prélèvement de requins (….) pour la période 2021/2023



Copie : médias réunionnais



Madame la Présidente,



Par le biais d’une auto-saisine rendue publique et d’un courrier aux autorités (PJ 1 et 2), le Conseil scientifique de la Réserve Naturelle Nationale Marine de la Réunion (RNNMR) s’est récemment ému de constater que les pêcheurs du GIP Centre Sécurité Requin (CSR, ex-CRA) s’étaient apparemment rendus coupables de près de 166 infractions à la réglementation de la RNNMR à l’occasion de pêches illégales dans les zones de protection renforcée (ZPR 2A) et dans les sanctuaires (zones de protection intégrale, ZPI) de ladite réserve.



On aurait pu croire que cela mettrait un frein, au moins pendant quelques temps, au programme de destruction massive des requins tigres et bouledogues mis en place par l’Etat français dans les eaux réunionnaises depuis 2013, et plus particulièrement dans la RNNMR depuis 2019 (arrêté préfectoral n° 2019-298 du 15 février 2019, PJ 3). Il n’en a rien été.

Un mois plus tard, jour pour jour, le Préfet de la Réunion prenait un nouvel arrêté (n° 2021-1362 du 19 juillet 2021, PJ 4) reconduisant la pêche aux requins dans les ZPR 2A de la réserve marine jusqu’en 2023…

Etant donné le niveau alarmant d’infractions constaté par le Conseil scientifique de la RNNMR, nous souhaiterions par conséquent avoir accès aux informations et documents administratifs suivants du GIP Centre Sécurité Requin (CSR) :

- Relevés de positionnement des balises des bouées GPS satellitaires qui ont déclenché un message d’alerte de capture, depuis le 29 mars 2018. Ces relevés sont à priori fournis par la société Isi-Fish à Concarneau, qui a vendu lesdites bouées au CSR.

- Photos et vidéos que les pêcheurs missionnés par le CSR ont obligation de prendre à titre de preuve lorsqu’une capture intervient, depuis la même date.

Nous aimerions souligner que ces informations et documents administratifs sont librement accessibles au public.



Les deux arrêtés préfectoraux précités (article 5) prévoient en effet que :

- Des photos et vidéos soient prises pour chaque opération ciblée de prélèvement,

- Il soit effectué un suivi géo-localisé de chaque opération ciblée de prélèvement,

- L’ensemble des données soit capitalisé et partagé avec le GIP RNNMR, ce qui n’a visiblement jamais été le cas puisque le Conseil scientifique vient de découvrir le "pot aux roses"…..

- A la fin de l’opération, le CSR communique au public l’ensemble des démarches menées et les résultats de l’opération ciblée.



A cet égard, nous ne pouvons que regretter l’attitude du CSR dans cette affaire. En effet :

- La géolocalisation des prélèvements s’effectuait sur le géo-portail « SEXTANT Océan Indien » de l’Ifremer :

- Suite à l’alerte lancée par le Conseil scientifique de la RNNMR dans son auto-saisine du 19 mai 2021, le CSR n’a rien trouvé de mieux - pour tenter peut-être de faire disparaître les preuves du forfait - que de demander à l’IFREMER d’effacer toutes ses données de son site (PJ 2), en violation des dispositions de l’arrêté préfectoral !

Une belle preuve de la fameuse "transparence" dont le CSR ne cesse de se vanter auprès des médias de la Réunion et sur son site info-requin.re……



A vous qui êtes la Présidente à la fois de la RNNMR et du CSR, nous ne ferons pas l’offense Mme la Sous-Préfète de rappeler les dispositions de l’article 10 de l’arrêté préfectoral : « Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par l’article L.5242-2 du code des transports », soit un an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende…..En clair, l’Etat braconne sur "ses" propres terres !



Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments respectueux.

Didier DERAND

Représentant du Collectif



Le Collectif d’Associations

Sea Shepherd Conservation Society - Longitude 181

One Voice - Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS)

Sauvegarde des Requins - Requins Intégration

Tendua pour la sauvegarde de la biodiversité - Taille-Vent

