Communiqué L’État agit à La Réunion contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Par La rédaction - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 16:09

Le CORAH (Comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ ) s’est réuni ce mercredi à l’Hôtel de la Préfecture. À cette occasion, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et Madame Sophie Elizeon, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LBGT+ (DILCRAH) ont échangés sur ces thématiques ainsi que sur les actions faites à La Réunion.



À La Réunion, l’État s’engage contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations et la haine anti-LBGT+ dans le cadre de la feuille de route régionale établie par les acteurs du CORAH. L’objectif est de sensibiliser, promouvoir et former les Réunionnais à ces causes majeures en mobilisant les différents acteurs présents à La Réunion contre la haine anti-LGBT+ et contre le racisme.



Dans le cadre de l’appel à projets annuel DILCRAH 2022-2023, parmi les 25 candidatures reçues localement, 9 projets ont été sélectionnés par le CORAH et la DILCRAH pour une enveloppe globale de 50 000 €.



La feuille de route proposée par le CORAH est suivie depuis sa création en 2021. Malgré les améliorations, il reste du chemin à parcourir puisqu’en 2022 les services du défenseur des droits (DDD) à La Réunion ont reçus 1072 réclamations dont 12 % concernaient des discriminations. L’incendie du centre LGBT+ ORIZON en février dernier illustre également la persistance de discours et d’actes anti-LGBT qui ne peuvent être tolérés.



Ces actions régionales s’inscrivent notamment dans le cadre du nouveau plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026 présenté par la première ministre, Élisabeth Borne. Le 30 janvier 2023. Ce plan national se décompose en 80 actions à mener sur l’ensemble du territoire français.



Concernant la haine anti-LGBT+, le futur plan national dédié pour 2023-2027 sera prochainement annoncé à la suite des consultations en cours. La visite de Mme Elizeon sur le territoire permettra de faire remonter les différents besoins du territoire en la matière.